Piazza Affari apre in calo: primo Ftse Mib a -0,1%, 20.580 punti

Piazza Affari apre in leggero calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,1% a quota 20.580. Sul listino si mette subito in evidenza Ubi Banca (+3,5%) mentre Tim rimbalza (+0,95%) dopo la bufera della precedente seduta. Apertura in calo anche per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 263 punti contro i 265,4 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano torna sotto il 3% al 2,9%.