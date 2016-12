Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,64%

Piazza Affari apre la seduta in ribasso, con l'Ftse Mib che cede lo 0,64% a 16.689 punti, mentre l'Ftse All Share perde lo 0,55%, a 18.354 punti. In calo anche le altre principali Piazze europee: Francoforte cede lo 0,19%, Parigi perde lo 0,43% e Londra scende dello 0,23%.