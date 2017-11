Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,55%

Apertura in flessione per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib perde lo 0,55% attestandosi a quota 22.174,58 punti. In moderato ribasso (-0,52% a 24.456,08 punti) anche l'All-Share. Un avvio in linea con quello dei principali listini europei: Francoforte lascia sul campo lo 0,54%, Parigi perde lo 0,27% mentre Londra accusa una flessione dello 0,44%.