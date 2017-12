Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,5%

Piazza Affari ha aperto in negativo l'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,5% a 22.080 punti, e dopo i primi scambi ha proseguito la discesa arrivando a perdere lo 0,6%. In rosso anche le altre principali Piazze europee: Parigi -0,31% a 5.340 punti, Francoforte -0,31% a 13.027 punti, Londra -0,1%, Madrid -0,2%.