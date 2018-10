Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,2%

Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una flessione dello 0,2% a 19.218 punti, in linea con i principali listini europei: Parigi cede lo 0,02%, Francoforte perde lo 0,23% mentre Londra registra un incremento dello 0,13%. In salita lo spread Btp/Bund, che segna 308,7 punti contro i 307,5 di venerdì in chiusura di giornata.