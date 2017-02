Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,17%

Piazza Affari apre in calo, con il Ftse Mib che cede lo -0,17% a quota 18.662 punti. Sospesa in avvio Fca (con un calo teorico dello 0,45%). Contrastato l'avvio delle altre principali Piazze europee: in calo Madrid, che cede lo 0,32%, e Parigi, con un -0,06%; marginale rialzo a Francoforte mentre Londra mostra un +0,25%.