Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib cede lo 0,67%

Apertura in ribasso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede in avvio lo 0,63% portandosi a 16.987 punti. Un avvio in linea con quello degli altri principali listini europei: Francoforte perde in apertura lo 0,93%, Parigi lo 0,72%, mentre Londra lascia lo 0,8%.