Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib a -0,53%

Piazza Affari apre in negativo, con l'indice Ftse Mib che registra in avvio un calo dello 0,53% mentre l'Ftse All Share perde lo 0,44%. In rosso anche le altre principali Piazze europee: a Londra l'Ftse 100 perde lo 0,14%, a Francoforte il Dax 30 cala dello 0,46%, a Parigi, il Cac 40 arretra dello 0,63%.