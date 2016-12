Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib a -0,43%

Piazza Affari apre in calo, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,43% a quota 18.291,2 punti. Mediaset, che in avvio non era riuscita a fare prezzo restando in pre-apertura a un +23% teorico, è poi entrata brevemente agli scambi con un rialzo del 18,10% prima di essere nuovamente sospesa. In sospensione anche Unicredit, che in apertura perdeva il 5,12% dopo l'annuncio del piano strategico al 2019 con un aumento di capitale da 13 miliardi di euro.