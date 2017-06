Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib a -0,2%

Apertura in rosso per Piazza Affari: l'indice Ftse MIb ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,2% a 20.769 punti. Apertura in calo anche per le altre principali Piazze europee all'indomani dell'attentato alla stazione di Bruxelles: Parigi perde lo 0,39% a 5.273 punti, Francoforte in discesa dello 0,18% a 12.792 punti. Sulla parità Londra.