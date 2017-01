Piazza Affari apre in calo: indice Ftse Mib perde lo 0,25%

Apertura in ribasso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,25% attestandosi a quota 18.967 punti. Un avvio in linea con quello delle altre principali Borse europee: a Francoforte il Dax perde lo 0,21%, a Parigi il Cac 40 segna -0,26%, mentre a Madrid l'indice Ibex 35 perde lo 0,60%. Quasi piatta in apertura la Borsa di Londra a -0,09%.