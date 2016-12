Piazza Affari apre in calo, il Ftse Mib perde l'1,41%

Avvio negativo per Piazza Affari. A inizio contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna una perdita dell'1,41%, mentre il Ftse All Share cede l'1,26%. Apertura in territorio negativo anche per le altre principali Borse europee: Francoforte -1,81%, Parigi -1,48% e Londra -0,96%.