Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -1,06%, debole tutta Europa

Avvio di seduta con il segno meno per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,06% mentre l'indice All Share perde lo 0,75%. Completamente in rosso il listino, con Mps (-1,59%), Ferragamo (-1,64%) e Bpm (-1,49%) tra i titoli in maggiore difficoltà. In negativo anche le altre principali piazze europee: Parigi cede l'1,29%, Francoforte lo 0,8% e Londra lo 0,4%.