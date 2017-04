Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,52%, Ftse All Share -0,30%

Apertura negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde lo 0,52% a 19.720 punti mentre il Ftse All Share lo 0.30% a 21.877 punti. Avvio di contrattazioni in calo anche per gli altri mercati europei: Francoforte -0,4%, Parigi -0,23%, Londra -0,2%, Madrid -0,3%.Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in aumento, a 207 punti base, con il tasso del decennale italiano al 2,27% sul mercato secondario.