Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,50%, All Share -0,49%

Avvio di seduta con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,50% a 18.354,99 punti mentre l'indice Ftse All Share cala dello 0,49% a 20.030,24 punti. In territorio negativo anche le altre principali Borse europee: Parigi perde lo 0,30%, Francoforte lo 0,25%, Londra lo 0,27%, Madrid lo 0,22%.