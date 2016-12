Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,48% , Ftse All Share -0,54%

Apertura in calo per Piazza Affari. A inizio contrattazioni il Ftse Mib segna infatti una perdita dello 0,48% a 15.935 punti, mentre il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,54% a 17.501 punti. Male soprattutto i bancari: la peggiore è Mps che perde il 6,99%. In sofferenza anche Carige a -2,49%, Ubi a -1,87%, Banco Popolare -1,73%, Bpm -1,65% e Bper -2,06%.