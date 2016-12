Piazza Affari apre in calo, Ftse Mib -0,46%, tonfo Banco Popolare

Inizio di giornata con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,46% a 18.117,54 punti mentre l'indice Ftse All Share perde lo 0,40% a 19.840,23 punti. Aprono in calo i titoli del settore bancario: Banco Popolare -4,37%, Ubi -4,26%, UniCredit -3,71%, Bper -3,27%, Bpm -2,18%, Mps -1,45%. Europa contrastata: male Madrid mentre Francoforte, Londra e Parigi iniziano le contrattazioni in positivo.