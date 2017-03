Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,42%, Ftse All Share -0,38%

Avvio negativo per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazioni alla Borsa di Milano, l'indice Ftse Mib segna infatti una perdita dello 0,42% a 19.358 punti, mentre il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,38% a 21.216 punti. Partenza in rosso anche per gli altri principali mercati europei: Francoforte -0,47%, Parigi -0,23% e Londra -0,26%.