Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,39%, Ftse All Share -0,36%

Apertura in ribasso per la Borsa di Milano. A inizio contrattazioni l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,39% a 17.693 punti, mentre il Ftse All Share registra una perdita dello 0,36% a 19.438 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre principali Borse europee: Francoforte -0,75%, Parigi -0,65% e Londra -0,58%.