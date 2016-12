Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,38%, Ftse All Share -0,34%

Piazza Affari apre in calo. A inizio contrattazioni l'indice Ftse Mib segna infatti una perdita dello 0,38% a 17.584 punti, mentre il Ftse All Share cede lo 0,34% a 19.263 punti. In fondo al listino Mps (-1,5%) e Intesa Sanpaolo (-1,25%). Sottotono anche Exor (-1,6%) mentre Fca cede lo 0,67% nonostante i dati positivi sulle immatricolazioni in Europa.