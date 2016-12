Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,22% a 18.380 punti

Apertura in calo per Piazza Affari. A inizio contrattazioni il Ftse Mib segna infatti una perdita dello 0,22% a 18.380 punti, mentre il Ftse All Share scende dello 0,15% a 20.071 punti. Avvio di seduta negativo anche per la Borsa di Parigi (-0,21%) e Francoforte (-0,7%). Positiva invece Londra che segna un +0,3%.