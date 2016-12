Piazza Affari apre in calo: -1,98%

Avvio di seduta in forte calo per la Borsa di Milano, condizionata dai timori sulla situazione in Grecia. L'indice Ftse Mib cede l'1,98% a 23.330 punti. In rosso tutto il listino, ma a pesare sono soprattutto le banche, con Unicredit in calo del 9,44%, Ubi del 9,24% e Intesa dell'8,57%. Male anche le altre principali piazze europee: Francoforte perde il 3,97%, Londra il 2,18%, Madrid il 5% e Parigi il 3,8%.