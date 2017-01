Piazza Affari apre in calo: -0,61%

09:38 - Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,61%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,56%.In calo Eni dopo l'accordo con Gazprom che comprerà la quota del 20% nel progetto del gasdotto South Stream: il titolo del gruppo italiano in partenza della seduta di Piazza Affari cede l'1%, con la controllata Saipem (che nel progetto ha contratti validi per oltre due miliardi) che segna un calo iniziale dell'1,8%.