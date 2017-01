Piazza Affari apre in calo: -0,52%

Apertura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,52% a 18.743 punti mentre il Ftse All Share perde lo 0,51%. Soffre il comparto bancario: Carige inizia le contrattazioni a -2,69%, Bper a -1,68%, Mps a -1,48%, Ubi a -1,21%, Bpm a -1,03%. In controtendenza il Banco Popolare, che guadagna lo 0,97%.