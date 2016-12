Piazza Affari apre in calo: -0,51%

Inizio di giornata in negativo per la Borsa di Milano. Il primo Ftse Mib cede lo 0,51% a 22.196 punti mentre l'indice Ftse All Share perde lo 0,71% a 23.851 punti. Piazza Affari viaggia in linea con gli altri mercati europei: gli investitori del Vecchio Continente si mostrano cauti dopo il blitz scattato all'alba a nord di Parigi e legato agli attentati di venerdì. Parigi cede lo 0,7%, Francoforte lo 0,6%, Londra lo 0,3%.