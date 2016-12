Piazza Affari apre in calo:-0,43%

Apertura negativa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,43% a 18.382 punti mentre l'All Share dello 0,68% a 19.981 punti. Avvio di seduta contrastato invece per Bpm e Banco Popolare all'indomani del via libera al progetto di fusione: i titoli corrono rispettivamente a +1,04% e a -4%.