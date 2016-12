Piazza Affari apre in calo (-0,25%) ma Mediaset sale ancora: +5%

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,25% a 18.779 punti. Avvio col botto per Mediaset, dopo il rialzo di oltre il 30% della vigilia, il titolo sale del 5% a 3,85 euro, sostenuto dal raid di Vivendi, che si è portata sopra al 12%. In calo a 'neutral' le raccomandazioni degli analisti. Segno meno per Unicredit (-1,99%).