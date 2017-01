09:27 - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,56% a 19.796 punti. Tra i temi di Borsa va segnalato il crollo di Saipem che non riesce a fare prezzo in avvio di seduta a causa dello stop russo alla costruzione del gasdotto South Stream. Il titolo, che non ha ancora scambiato, resta in fase di pre-apertura e segna un ribasso teorico del 6,67%.