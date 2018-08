Piazza Affari apre debole: l'indice Ftse Mib cede lo 0,06%

Piazza Affari apre debole, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,06% a 20.458,53 punti. In calo anche le altre principali Piazze europee in attesa di possibili novità dalla ripresa dei negoziati Usa-Cina sul fronte commerciale: Parigi cede lo 0,14%, Londra e Francoforte lo 0,1%.