Piazza Affari apre contrastata: Ftse Mib +0,14%, All Share -0,36%

Piazza Affari apre contrastata con il Ftse Mib che guadagna, nelle prime battute, lo 0,14% a 16.287 punti mentre il Ftse All Share perde lo 0, 36% a 17.802,85 punti. Male Mps: il titolo comincia la settimana con uno scivolone. A pochi minuti dall'avvio in Borsa finisce in asta di volatilità dopo aver segnato un calo superiore al 5%.