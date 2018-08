Piazza Affari apre con il segno meno, crolla il titolo Unicredit

Avvio di seduta negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede l'1,16% a 21.381 punti. Pessima partenza per il titolo Unicredit, che cede il 4,11% a 13,8 euro in scia ai timori, presenti anche all'interno della vigilanza della Bce, per l'esposizione della banca in Turchia, dove è proprietaria dell'istituto Yapi Kredi.