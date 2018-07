Piazza Affari apre col segno meno ma poi torna in positivo

Avvio in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che, dopo aver aperto a 21.931,45 punti (in calo dello 0,04% rispetto alla chiusura di lunedì), ha virato in territorio positivo superando i 22mila punti. Poco variate le altre principali Piazze europee: Parigi cede lo 0,09% a 5.486 punti, Francoforte guadagna lo 0,09% a 12.809 punti e Londra è invariata a 7.700 punti.