Piazza Affari apre attorno alla parità: primo Ftse Mib a +0,1%

Apertura di seduta positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in crescita dello 0,1% a 22.835 punti. Piazze europee positive in apertura, con Madrid che, a due giorni dal voto sull'autonomia della Catalogna, apre piatta (-0,05% a quota 10.250 punti), dopo aver chiuso, ieri, in calo dell'1,2%.