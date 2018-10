Piazza Affari apre a -0,38%, spread Btp-Bund schizza a 331 punti

Apertura in negativo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,38% a 19.015 punti. Dopo la lettera di richiamo dell'Ue sulla Manovra finanziaria, lo spread fra Btp e Bund ha segnato in avvio 331 punti, contro i 327 della chiusura di giovedì, quando aveva toccato i massimi degli ultimi 5 anni. Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,72%.