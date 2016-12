Piazza Affari apre a +0,05%

Avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari con il Ftse Mib che segna +0,05%. Tra i titoli vendite su Telecom (-1,84%) e sul lusso con Ferragamo (-2,00%), Moncler (-1,20%) e Luxottica (-0,70%). Bene Buzzi (+1,20%), Unipol (+1,00%) e Mps (+0,90%). Tra le Borse europee, apertura in rosso per Parigi (-0,50%) e Francoforte (-0,20%). Invariata Londra.