Piazza Affari amplia perdite

Piazza Affari sempre più negativa al giro di boa delle contrattazioni in linea con il resto dei principali mercati azionari europei. A Milano l'indice Ftse Mib mostra un calo dell'1,15% mentre il Ftse all share cede l'1,04%. Tra i titoli principali in controtendenza le banche popolari con Banco Popolare sugli scudi con un rialzo del 5,50%. Bene anche Bpm, Ubi. Maglia nera tra le blu chip è Luxottica che lascia sul terreno oltre il 6%.