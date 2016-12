Piazza Affari affonda con le banche Bruciati tutti i guadagni del 2015

SEGUI I LISTINI IN TEMPO REALE



Tonfo dei listini asiatici - Seduta in rosso anche per le Borse asiatiche (indice Msci Asia Pacifico -2,2%) travolte, come i mercati occidentali, dalla caduta del petrolio sotto i 30 dollari al barile. Tokyo è stata la peggiore piazza asiatica registrando una flessione di oltre il 3% (-3,15%), che rappresenta il peggior calo dal 2011. Male anche la Borsa di di Hong Kong (-2,32%). Gli altri listini cinesi hanno registrato un andamento contrastante: Shanghai -0,38%, Shenzhen +0,47%.