17:54 - L'Italia, con una lista di progetti che vale complessivamente 87,1 miliardi per il periodo 2015-2017, è il Paese che al momento si colloca al primo posto tra quelli che hanno presentato all'Ue gli investimenti previsti per beneficiare del sostegno del piano Juncker in corso di elaborazione. E' quanto risulta dall'ultima bozza del rapporto della Task Force Commissione-Banca Europea per gli Investimenti (Bei).