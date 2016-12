Pianeta startup, vince l'innovazione Nel 2014 casi più che raddoppiati

15:04 - Il 2014 è stato un anno decisamente positivi per le startup in Italia, e soprattutto per quelle innovative. A dimostrarlo ci sono i dati dell' "ecosistema startup", la ricerca presentata allo Iab Forum di Milano per fare il punto sulla situazione. I numeri dicono che, a fronte di una crescita complessiva degli investimenti nelle attività hi-tech, le startup innovative sono più che raddoppiate (+120%), passando dalle 1227 del 2013 alle 2716 del 2014.

Sale il numero anche delle startup finanziate: dalle 113 dell'anno scorso alle attuali 197, secondo la ricerca, realizzata da Italia Startup e dagli Osservatori Digital Innovation della School of management del Politecnico di Milano in collaborazione con SMAU e Cerved Group e con il supporto del ministero dello Sviluppo economico. Gli investimenti complessivi in startup hi-tech sono saliti del 15% nel 2013, arrivando a un valore di 129 milioni di euro: una cifra significativa ma ancora bassa se confrontata con Paesi come la Francia (dove quel numero si moltiplica per sette) o il Regno Unito (dove si sale di cinque volte tanto), ma anche della Spagna (investiamo la metà degli iberici).



Il problema è che gli investimenti quest'anno sono destinati a scendere a 110 milioni dirca, soprattutto sulla scia della chiusura dei fondi con target sud Italia. Va però notato che saliranno i soldi investiti da soggetti non istituzionali, cioè business angel, family office, acceleratori e incubatori, che nel 2014 mettono sul piatto il 50% del totale. E resta comunque il fatto che il comparto è in forte evoluzione.



"Gli investitori cosiddetti istituzionali hanno un ruolo di continuità importante nel sostegno alle giovani imprese innovative - sottolinea Federico Barilli, segretario generale di Italia Startup -. Le banche hanno iniziato a fornire prestiti rilevanti, di medio termine, alle startup, grazie al fondo di garanzia statale, pari a quasi 100 milioni di euro. E le startup intanto crescono: sono più che raddoppiate in un anno quelle iscritte al registro dedicato presso le camere di commercio e sono quasi raddoppiate quelle che hanno ricevuto investimenti in equity. L'azione associativa si rivolge ora a 2 interlocutori chiave per far crescere ulteriormente il sostegno alle giovani imprese innovative: le aziende italiane, ancora troppo timide negli investimenti finanziari e industriali in startup; gli investitori e le imprese straniere che troppo spesso non hai nei loro ‘radar’ il nostro ecosistema, ricco di startup di valore e che stanno sulla frontiera dell'innovazione mondiale".



E dentro questo scenario la ricerca individua due importanti aspetti positivi. "Prima di tutto un buon fermento in tutte le componenti dell'ecosistema - assicura Andrea Rangone, responsabile degli Osservatori digital innovation -, con una crescita di startup e investimenti. C'è poi una dinamica positiva in tutte le fasi del ciclo di vita di una startup, dalla sua nascita allo sviluppo e all'exit. Ed è proprio per tale motivo che in questa edizione dell’Osservatorio si è deciso di approfondire 10 startup particolarmente significative: nella fase iniziale abbiamo approfondito quelle che hanno raccolto finanziamenti particolarmente elevati, superiori a 2 milioni; nella fase di sviluppo abbiamo studiato quelle che hanno avuto ottime dinamiche di crescita del fatturato, tra le quali molte hanno superato il milione; nella fase di exit, abbiamo analizzato quelle vendute o quotate ai valori più elevati, pari a qualche centinaio di milioni di euro”.