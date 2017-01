Petrolio sotto i 30 dollari a NY

Prezzo del petrolio in picchiata. Oggi ha perso più del 2% scendendo a quota 30 dollari per la prima volta in 12 anni. Il Brent perde 1,02 dollari arrivando a 30,43 dollari al barile, livello mai raggiunto da aprile 2004, mentre il Wti cala a New York sotto la quota "psicologica" dei 30 dollari al barile, il minimo dal dicembre 2003.