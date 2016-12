Petrolio, Opec non taglia produzione Decisione per "sabotare" greggio Usa

12:12 - L'Opec non taglia la produzione di petrolio, malgrado i prezzi siano in discesa libera (-30% da giugno). Vince la linea dell'Arabia Saudita, con il sostegno della Russia di Putin che pure avrebbe bisogno, per il suo bilancio, di prezzi più alti. La decisione, apparentemente autolesionistica, di fatto mira a "sabotare" gli Stati Uniti che stanno conoscendo una nuova età dell'oro grazie allo "Shale Oil", il nuovo ma costosto metodo di estrazione.

L'America, infatti, grazie a questa nuova tecnologia (fracking) spera di dipendere sempre di meno dai mercati stranieri per il suo fabbisogno di petrolio. Il nuovo metodo, però, è particolarmente costoso. E' questo, allora, il senso della decisione presa giovedì sera a Vienna dall'organizzazione che raggruppa i maggior produttori al mondo, esclusa la Russia che però ha visto di buon occhio la scelta saudita in funzione anti-americana.



Il nuovo metodo made in Usa, infatti, secondo gli esperti ,risulta conveniente solo se il greggio non scende sotto una certa soglia, a 60 dollari al barile. La decisione, che diversi analisti consideravano scontata, ha avuto un immediato effetto sui mercati, dove Brent e Wti sono crollati ai minimi dal 2010. La riunione dei dodici Paesi aderenti al Cartello si è dunque conclusa, come recita il comunicato ufficiale, con la decisione di mantenere la produzione a 30 milioni di barili al giorno e con l'obiettivo di "riportare il mercato all'equilibrio": il tetto, ha aggiunto il segretario generale Abdalla Salem El-Badri, verrà rispettato per i prossimi 6 mesi. La prossima riunione dell'Opec è stata infatti fissata per il 5 giugno.



Scontro tra sauditi e iraniani - L'Opec ha preso "una buona decisione", ha commentato il potentissimo ministro del petrolio saudita, Ali Al-Naimi, dopo aver annunciato il mantenimento dello status quo. Diverso, e non poteva essere altrimenti, il commento del ministro iraniano Bijan Zanganeh: "Non è la decisione che voleva l'Iran", ha sottolineato. Scuro in volto, secondo le agenzie internazionali, era invece il rappresentante venezuelano Rafael Ramirez: il Paese sudamericano, alle prese con una situazione finanziaria delicata, era infatti tra i più accesi sostenitori di un taglio della produzione, nella speranza di far tornare il prezzo a quello indicato dallo stesso Ramirez come "equo" e cioè 100 dollari al barile. La reazione dei mercati, invece, è stata repentina e violenta. Il Wti è precipitato sotto i 70 dollari al barile, mentre il Brent si è fortemente avvicinato a questa soglia (intorno ai 71 dollari), tornando ai livelli di oltre quattro anni fa. Gli effetti si sono fatti sentire anche in Borsa: i titoli energetici sui mercati europei hanno lasciato sul terreno oltre il 3%. Non meglio sono andate le cose a Piazza Affari, dove l'Eni ha perso l'1,96%, Saipem ha registrato una flessione del 4,8% e Tenaris del 3,6%.



La benzina non cala - Sul fronte benzina, invece, i consumatori continuano protestare, perché' malgrado i prezzi del greggio ai minimi da 4 anni, quelli dei carburanti, zavorrati da accise e Iva, non sembrano risentirne.



La riunione dell'Opec, comunque, ha un buon motivo per passare alla storia: l'organizzazione ha infatti eletto per la prima volta una donna come presidente di turno (la carica dura un anno). Si tratta della nigeriana Diezani Alison-Madueke, che assumerà la carica, onorifica ma dall'indiscutibile valore simbolico, il prossimo 1 gennaio.