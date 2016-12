Petrolio, intesa tra Russia e Riad per la stabilizzazione dei prezzi del greggio

Russia e Arabia Saudita hanno siglato una dichiarazione congiunta che mira alla stabilizzazione del mercato del greggio. Lo riporta la Tass. L'intesa di massima è stata firmata a margine del G20 in Cina dal ministro dell'Energia russo Aleksandr Novak e dal ministro saudita dell'Energia, dell'Industria e della Risorse minerarie, Khalid Al-Falih. Il prezzo del petrolio ha subìto un rialzo del 5% a Londra e a New York.

In seguito all'accordo russo-saudita, il greggio Wti è salito fino a 46,22 dollari al barile per poi riscendere intorno ai 45,50.



La ridiscesa del prezzo è avvenuta dopo che il ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, Khalid Al-Falih ha dichiarato in un'intervista ad Al Arabiya che, per il momento, non c'è alcun bisogno di congelare la produzione. Secondo il ministro russo dell'Energia, Alexander Novak, l'intesa rappresenta "un momento storico nelle relazioni tra i membri dell'Opec e le nazioni non-Opec".