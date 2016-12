Petrolio, accordo a 4 su produzione

Russia, Qatar, Arabia Saudita e Venezuela hanno raggiunto un accordo per congelare la produzione di petrolio ai livelli dell'11 gennaio, in modo da stabilizzare i prezzi. L'applicazione dell'intesa è però condizionata alla partecipazione degli altri produttori: per questo Mosca si augura che "tutti i membri dell'Opec sottoscrivano l'accordo", ha detto il rappresentante permanente russo presso il cartello dei Paesi produttori, Vladimir Voronkov.