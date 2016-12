Petrolio: a maggio leggera crescita del prezzo al barile

L'andamento altalenante delle quotazioni petrolifere e il recente aumento del prezzo al barile, arrivato a sfiorare i 70 dollari al barile (valore simile a quello di novembre, mese in cui l'Opec decise di lasciare invariata la produzione di greggio), hanno dato vita ad alcuni cambiamenti, anche se non sono quelli propriamente sperati dall'Opec.

Ma andiamo con ordine: nel novembre scorso i Paesi dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) si sono riuniti per decidere se chiudere o meno i rubinetti petroliferi per far rialzare i prezzi, scesi in seguito al crollo della domanda causato dalla situazione economica globale, in particolar modo dell'Eurozona, e al progressivo aumento dell'autosufficienza petrolifera degli Stati Uniti che hanno aumentato la propria produzione di 340 mila barili al giorno rispetto a novembre.