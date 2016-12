Peschiera Borromeo, aspirante Babbo Natale cercasi: la paga è di 2mila euro

10:00 - Serve un fisico ad hoc e tanta simpatia. Sono le caratteristiche principali per diventare Babbo Natale per dieci giorni alla Galleria Borromea. E' l'iniziativa anti-crisi del centro commerciale, della provincia milanese, che offre un compenso di 2mila euro. "Stiamo ricercando il seguente profilo - dice l'inserzione su monster.it, un sito di offerte di lavoro -: persona che abbia il physique du role e le attitudini caratteriali idonee".

"Sono richieste caratteristiche fisiche in linea con il personaggio - prosegue l'annuncio - ottime doti comunicative ed empatiche". Il casting si svolgerà il 30 novembre alle 16. Oltre a rappresentare un evento originale d’intrattenimento, è ideato anche per assumere un risvolto sociale: in assenza di lavoro, infatti, eccone uno stagionale ma redditizio.