Pensioni, verso l'ok a 46mila domande per l'Ape sociale e i precoci

Potrebbero essere circa 46mila, a fronte delle 66mila arrivate e delle 60mila previste, le domande di pensioni per l'Ape sociale e per i lavoratori precoci accettate dall'Inps. Dopo i nuovi indirizzi del ministero del Lavoro, verrebbero accettate 26.500 domande per l'Ape sociale (su 39.777 arrivate) e 20mila per i lavoratori precoci (su 26.632 arrivate). I dati emergono dalle stime Inps presentate all'incontro governo-sindacati.