Pensioni, un pacchetto da 1,5 miliardi di euro: via libera all'Ape

Il pacchetto pensioni, in arrivo con la legge di Bilancio, potrà contare al massimo su un miliardo e mezzo di euro. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza e di governo, secondo cui è questa la cifra limite su cui lavorare. Tra le misure previste, di sicuro arriverà l'Ape, l'anticipo dell'assegno per la flessibilità in uscita. E si ragiona poi sulle ricongiunzioni, da rendere gratuite, e l'aumento delle quattordicesime per gli assegni bassi.