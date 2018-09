Pensioni, Tria: "Il problema non si risolve lucrando sulle badanti"

"Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi". A dirlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il quale spiega che sebbene "in alcuni ambienti" si dica che "quei contributi ci fanno comodo", in realtà "non è questo l'approccio giusto".