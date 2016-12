Pensioni, Tito Boeri: "Quelle degli uomini sono più alte del 40%"

Per Boeri se si vuole introdurre nel sistema pensionistico "una maggiore flessibilità, tenendo conto delle problematiche delle donne, sarebbe importante non ripristinare vecchi requisiti di anzianità contributiva, vantaggiosi per gli uomini". Il presidente Inps suggerisce quindi requisiti anagrafici: "L'età deve essere il fattore centrale".



Ciò che emerge nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne è la necessità di "revisione dell'istituto di ricongiunzione onerosa". "Me lo auguro - afferma Boeri - , sarebbe una riforma che guarda alle donne". E' un sistema che "infatti impone costi elevati", che "impediscono di rimettere insieme carriere discontinue".



Quanto alla rigidità in uscita "è indubbio che le norme del 2011 abbiano bloccato moltissime donne, allontanando per loro la prospettiva di andare in pensione".



"Imporre delle soglie minime nei livelli pensionistici, fino a una certa età, quella normale di pensionamento, ha una sua razionalità a tutela delle persone. Credo che sia un problema che vada posto", prosegue poi Boeri, spiegando come, quando si va verso uscite flessibili, c'è sempre anche una dinamica che riguarda "il datore di lavoro, che può fare pressione". Ecco che, aggiunge, "andare via presto, con pensioni molto basse condanna le persone a un futuro di assistenza".