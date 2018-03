Pensioni,studio Fmi: in Italia spesa resta alta, seconda in Eurozona

La spesa pensionistica italiana resta elevata nonostante le varie riforme, compresa la Fornero: è pari, infatti, al 16% del Pil ed è la seconda nell'Eurozona dopo la Grecia. Lo afferma uno studio del Fmi. Nel dossier si mette in evidenza come ci siano molte aree nel sistema pensionistico in cui agire per ridurre la spesa, anche se il modello "in vigore posizione il fardello dell'aggiustamento in modo sproporzionato sulle spalle dei futuri pensionati".